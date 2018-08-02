В Германии голый велосипедист ночью гонял на запрещенной скорости. Его зафиксировали видеокамеры
2 августа, 2018, 19:52
В Германии мужчина голышом на велосипеде превысил максимально разрешенную скорость движения
Об этом сообщает DW.
2 августа полиция города Киль, на севере Германии, продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Еще 21 июля полиция Киля заявила, что столкнулась с самым чудовищным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час.
Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отсняла камера фиксации скорости. Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Мужчину пока не идентифицировали.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-