В Германии голый велосипедист ночью гонял на запрещенной скорости. Его зафиксировали видеокамеры

2 августа, 2018, 19:52

В Германии мужчина голышом на велосипеде превысил максимально разрешенную скорость движения

Об этом сообщает DW.

2 августа полиция города Киль, на севере Германии, продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.

Еще 21 июля полиция Киля заявила, что столкнулась с самым чудовищным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час.

Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отсняла камера фиксации скорости. Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Мужчину пока не идентифицировали.