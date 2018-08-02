В деле Манафорта появился пиджак из кожи страуса за $15 тыс.

2 августа, 2018, 17:21

Прокурор Узо Асони уверяет, что у экс-консультанта Виктора Януковича и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт есть страусиный пиджак стоимостью $15 тыс.

Об этом сообщает Business Insider.

Бывший глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вероятно тратил тысячи долларов на одежду и экстравагантные модные аксессуары, среди которых куртка стоимостью $15 тысяч, изготовленная из страусиной кожи.

Во время судебного заседания прокуроры предоставили десятки фотографии дорогих костюмов и пиджаков, указывая, что Манафорт приобрел их за деньги с оффшорных счетов.

Напомним, бывший босс Манафорта и президент-беглец Виктор Янукович в интервью 2015 года заявил, что только "поддерживал" страусов, которые жили в его бывшей резиденции Межигорье.

I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4 — Katherine Miller (@katherinemiller) 2 августа 2018 г.

К тому же сторона обвинения также рассказывает, что Манафорт приобрел часы за $21 тысячу и дом для своей дочери за $2 млн.

По словам журналиста "Голоса Америки" Руслан Петричка, сейчас обвинение пытается доказать, что Пол Манафорт непосредственно и активно участвовал в консультировании украинских политиков, переписывался с ними, составлял планы, делал для них работу, а также писал е-мейлы с просьбой оплатить ему услуги за его работу и работу его консультантов.

Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men's clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0 — Kara Scannell (@KaraScannell) 1 августа 2018 г.

Получая деньги от политиков, Манафорт якобы делал трансфер на Кипр, а потом расплачивался средствами в США в обход американского законодательства.