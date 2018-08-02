 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В деле Манафорта появился пиджак из кожи страуса за $15 тыс.


фото: Reuters
Прокурор Узо Асони уверяет, что у экс-консультанта Виктора Януковича и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт есть страусиный пиджак стоимостью $15 тыс.

Об этом сообщает Business Insider.

Бывший глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вероятно тратил тысячи долларов на одежду и экстравагантные модные аксессуары, среди которых куртка стоимостью $15 тысяч, изготовленная из страусиной кожи.

Во время судебного заседания прокуроры предоставили десятки фотографии дорогих костюмов и пиджаков, указывая, что Манафорт приобрел их за деньги с оффшорных счетов.

Напомним, бывший босс Манафорта и президент-беглец Виктор Янукович в интервью 2015 года заявил, что только "поддерживал" страусов, которые жили в его бывшей резиденции Межигорье.

К тому же сторона обвинения также рассказывает, что Манафорт приобрел часы за $21 тысячу и дом для своей дочери за $2 млн.

По словам журналиста "Голоса Америки" Руслан Петричка, сейчас обвинение пытается доказать, что Пол Манафорт непосредственно и активно участвовал в консультировании украинских политиков, переписывался с ними, составлял планы, делал для них работу, а также писал е-мейлы с просьбой оплатить ему услуги за его работу и работу его консультантов.

Получая деньги от политиков, Манафорт якобы делал трансфер на Кипр, а потом расплачивался средствами в США в обход американского законодательства.

  • Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
  • Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
  • Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
  • Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

2 августа, 2018 четверг

1 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать