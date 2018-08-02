В деле Манафорта появился пиджак из кожи страуса за $15 тыс.
Об этом сообщает Business Insider.
Бывший глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вероятно тратил тысячи долларов на одежду и экстравагантные модные аксессуары, среди которых куртка стоимостью $15 тысяч, изготовленная из страусиной кожи.
Во время судебного заседания прокуроры предоставили десятки фотографии дорогих костюмов и пиджаков, указывая, что Манафорт приобрел их за деньги с оффшорных счетов.
Напомним, бывший босс Манафорта и президент-беглец Виктор Янукович в интервью 2015 года заявил, что только "поддерживал" страусов, которые жили в его бывшей резиденции Межигорье.
I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4— Katherine Miller (@katherinemiller) 2 августа 2018 г.
По словам журналиста "Голоса Америки" Руслан Петричка, сейчас обвинение пытается доказать, что Пол Манафорт непосредственно и активно участвовал в консультировании украинских политиков, переписывался с ними, составлял планы, делал для них работу, а также писал е-мейлы с просьбой оплатить ему услуги за его работу и работу его консультантов.
Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men's clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0— Kara Scannell (@KaraScannell) 1 августа 2018 г.
Получая деньги от политиков, Манафорт якобы делал трансфер на Кипр, а потом расплачивался средствами в США в обход американского законодательства.
- Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
- Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
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