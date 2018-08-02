В Британии дедушка из дома престарелых продавал кокаин и героин всем желающим

2 августа, 2018, 20:59

Британского пенсионера обвинили в продаже кокаина и героина в доме престарелых, чтобы получить прибавку к пенсии

Об этом сообщает The Telegraph.

Жители дома престарелых в Вустере на юго-западе Великобритании жаловались, что встречают людей, употребляющих наркотики в мужском туалете. Они рассказали, что сам дилер - человек, который решил "дополнить" свою пенсию доходами от продажи наркотиков.

Одна из жительниц отметила, что торговля запрещенными веществами продолжалась в течение нескольких лет. По ее словам, в здании постоянно присутствовали посетители, которые приходили ради покупки наркотиков, а некоторые из них даже спали в коридорах.

Еще один житель дома отметил, что наркоторговец вначале продавал только марихуану, но потом перешел на более тяжелые наркотики.