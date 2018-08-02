В Британии дедушка из дома престарелых продавал кокаин и героин всем желающим
2 августа, 2018, 20:59
Британского пенсионера обвинили в продаже кокаина и героина в доме престарелых, чтобы получить прибавку к пенсии
Об этом сообщает The Telegraph.
Жители дома престарелых в Вустере на юго-западе Великобритании жаловались, что встречают людей, употребляющих наркотики в мужском туалете. Они рассказали, что сам дилер - человек, который решил "дополнить" свою пенсию доходами от продажи наркотиков.
Одна из жительниц отметила, что торговля запрещенными веществами продолжалась в течение нескольких лет. По ее словам, в здании постоянно присутствовали посетители, которые приходили ради покупки наркотиков, а некоторые из них даже спали в коридорах.
Еще один житель дома отметил, что наркоторговец вначале продавал только марихуану, но потом перешел на более тяжелые наркотики.
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