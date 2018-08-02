В Беларуси спецслужбы опрашивают крымских татар о планах на День Независимости Украины
Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров.
"Особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, которые имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Официальным объяснением такого интереса укзывается "изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор", - написал Чубаров.
Опрос белорусских спецслужб выглядят следующим образом:
"Поедете ли в Киев на День независимости Украины?"
"Посещаете ли вообще Украину в праздники?"
"Насколько часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованию Корана?"
"Поддерживаете ли вы провозглашение Новоалексеевки (Херсонская область) столицей кримскотатарской автономии в Украине?"
"Представители религиозных кругов Беларуси выражают удивление проведением правоохранительными службами подобных исследований и социологических опросов. Не исключается, что такая "заинтересованность" может быть обусловлена заданием, которое могло поступить из России: активизация разведывательно-диверсионной деятельности в РФ через третью страну с целью обострения межэтнической и межрелигиозной ситуации в Украине. Например, для обвинения Украины в "преследовании" не только УПЦ МП, но и мусульманских организаций", - отметил Чубаров.
- Напомним, в связи с притеснениями оккупированном Крыму российскими спецслужбами крымских татар и украинцев Украина подала в ООН Меморандум относительно осуществления Россией дискриминации. В документе также говорится о финансировании Россией терроризма.
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