В Беларуси перевернулся автобус Киев-Таллинн, в больницу попали 12 человек
Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома в Беларуси.
Туристический автобус международного сообщения Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 человека, перевернулся в Оршанском районе.
По предварительной информации, водитель заснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 у деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет.
В больницу доставили 12 человек. Восемь из них уже осмотрели и отпустили врачи. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.
Пассажирам организовали доставку в отель, им предоставляется другая необходимая помощь. В ближайшие часы приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-