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В Беларуси перевернулся автобус Киев-Таллинн, в больницу попали 12 человек

В Беларуси перевернулся автобус Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 пассажира из Украины, Молдовы и России

Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома в Беларуси.

Туристический автобус международного сообщения Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 человека, перевернулся в Оршанском районе.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 у деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет.

В больницу доставили 12 человек. Восемь из них уже осмотрели и отпустили врачи. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Пассажирам организовали доставку в отель, им предоставляется другая необходимая помощь. В ближайшие часы приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

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