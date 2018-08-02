УПЦ заберет у Московского патриархата все церкви после предоставления автокефалии, - Филарет
Об этом в интервью заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает его пресс-центр.
Он ответил на вопрос относительно того, боится ли Московский патриархат за свою "собственность" в Украине, если последний дадут автокефалию. По его словам, на самом деле никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет.
Ведь собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви, в частности и сама Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, и тому подобное. Впрочем, свою собственность она передала в пользование украинской православной церкви Московского патриархата.
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"Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет", - подчеркнул Филарет.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора.
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