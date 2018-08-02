УПЦ заберет у Московского патриархата все церкви после предоставления автокефалии, - Филарет

2 августа, 2018, 09:44

После предоставления автокефалии Единой украинской поместной православной церкви ей передадут всю собственность церквей, в том числе и Московского патриархата

Об этом в интервью заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает его пресс-центр.

Он ответил на вопрос относительно того, боится ли Московский патриархат за свою "собственность" в Украине, если последний дадут автокефалию. По его словам, на самом деле никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет.

Ведь собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви, в частности и сама Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, и тому подобное. Впрочем, свою собственность она передала в пользование украинской православной церкви Московского патриархата.

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"Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет", - подчеркнул Филарет.