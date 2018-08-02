Украинские миротворцы в ДР Конго уничтожили лагерь боевиков

2 августа, 2018, 11:56

В Демократической Республике Конго боевики из группировки ADF напали на базу миротворческой миссии ООН, где находились и украинские военные

Об этом сообщил один из украинских миротворцев Владимир Фитьо.

По его словам, военная база расположена в аэропорту Мавиви за девять километров от города Бени.

Одна из пуль боевиков насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения. Во время нападения все украинские миротворцы находились на заранее подготовленных позициях для обороны, никто из них не пострадал. Ранения получили трое миротворцев из Танзании и Малави.

После нападения руководство миротворческого контингента ООН приняло решение провести соответствующую операцию. Пара украинских вертолетов Ми-24 нанесла удары по лагерю боевиков. На борту одного из них находился командующий операцией.

При этом украинские Ми-8 и южно-африканские вертолета Oryx десантировали спецназ из ЮАР и Танзании. В зачистке района принимали участие и правительственные войска Конго. Сейчас в районе операции работают военные патрули ООН.