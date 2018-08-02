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Украинец попал в символическую сборную Евро-2018


фото: goldtalant.com.ua
Форвард юношеской сборной Украины по футболу Владислав Супряга попал в символическую сборную чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Представители УЕФА составили символическую сборную чемпионата Европы U-19, состоявшегося в июле в Финляндии. К линии атаки попал форвард сборной Украины Владислав Супряга, который помог нашей команде добраться до полуфинала. Кроме того, полузащитник Сергей Булеца оказался в списке запасных.

Символическая сборная Евро-2018 U-19:

Плиццари (Италия, "Милан") - Белланова (Италия, "Милан"), Г. Коррейя (Португалия, "Сетубал"), Беттелла (Италия, "Аталанта"), Вінагре (Португалия, "Вулверхэмптон") - Кюизанс (Франция, "Боруссия" М), Луиш (Португалия, "Бенфика"), тона (Италия, "Брешия") - Филипп (Португалия, "Бенфика"), Дьяби (Франция, ПСЖ) - Супряга (Украина, "Днепр-1").

Запасные: Диуф (Франция, "Труа"), Т. Коррейя (Португалия, "Спортинг"), Чалоба (Англия, "Челси"), Кина (Португалия, "Вест Гем"), Юлятупа (Финляндия, "Аякс"), Дзаньоло (Италия, "Рома"), Булеца (Украина, "Динамо"), Трінкал (Португалия, "Брага"), Кин (Италия, "Ювентус").

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