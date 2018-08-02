Украина все же примет участие в Детском Евровидении несмотря на недофинансирование

2 августа, 2018, 15:16

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018

Об этом сообщает пресс-служба UA: первый.

"Команда Общественного убеждена, что конкурс является элементом культурной дипломатии и возможностью для Украины напомнить о себе в мировых СМИ в позитивном контексте. Кроме того, Детское Евровидение - важный шанс для талантливых детей проявить себя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях недофинансирования компании, НСТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы. Именно потому Общественное впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, поскольку это позволит минимизировать затраты на производство.

"Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018 остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса", - добавляет пресс-служба .

Поэтому Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НСТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".