Украина все же примет участие в Детском Евровидении несмотря на недофинансирование
Об этом сообщает пресс-служба UA: первый.
"Команда Общественного убеждена, что конкурс является элементом культурной дипломатии и возможностью для Украины напомнить о себе в мировых СМИ в позитивном контексте. Кроме того, Детское Евровидение - важный шанс для талантливых детей проявить себя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях недофинансирования компании, НСТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы. Именно потому Общественное впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, поскольку это позволит минимизировать затраты на производство.
"Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018 остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса", - добавляет пресс-служба .
Поэтому Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НСТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".
- 9 июля в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что в этом году Украина не будет участвовать в "Детском Евровидении" из-за недофинансирования Общественного вещателя.
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