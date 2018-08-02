Ученые впервые пересадили легкие свиньям "из пробирки", - исследование
Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
"Невозможность создать проницаемые микрососудистые сети, способные поддерживать выживание тканей и без протечек выдерживать физиологические уровни давления остается фундаментальной проблемой тканевой инженерии", - пишут Джоан Николс (Joan Nichols) и ее коллеги.
Ученые взяли за основу искусственных легких белковый матрикс свиней. Из него удалили все клетки, поместили в питательный раствор и добавили клетки свиней, которым в будущем планировалось пересадить орган. Через две недели трансплантированы искусственные легкие образовали сосудистую сеть, а сам орган сформировался примерно за месяц.
Целью исследования была сама технология выращивания легких и их поведение в первые часы после трансплантации, поэтому свиней усыпляли через различные периоды, анализируя состояние пересаженных органов.
Ни в одной из них не развилось никаких реакций, возникающих при отторжении, уровень кислорода оставался в пределах нормы. Одна из свиней была усыплена два месяца после трансплантации, и ожидаются еще более длительные наблюдения за такими "пациентами".
Отмечается, что с таким шагом перспектива создания биоинженерных органов и тканей для пересадки больным стала заметно ближе. Сами авторы работы считают, что уже через 5-10 лет методика выращивания человеческих легких для трансплантации начнет применяться в больницах.
"Это заняло много времени и 15 лет исследований, чтобы довести нас сюда, наша команда сделала что-то невероятное со смехотворно малым бюджетом и на удивление преданной группой людей", - говорит Николс.
Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетры Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по два часа в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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