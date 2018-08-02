Убийство добровольца Олешко: четверым задержанным сообщили о подозрении
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Четырем лицам сообщено о подозрении за п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - подчеркнул он.
Лысенко напомнил, что злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.
"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожил Лысенко.
Раньше побратимы убитого добровольца Виталия Олешко отметили, что опознали экс-бойца расформированного батальона "Торнадо" Артема Матюшина как убийцу "Сармата".
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедший российский плен.
- Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске на данный момент задержали 5 подозреваемых.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится