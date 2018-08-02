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Убийство добровольца Олешко: четверым задержанным сообщили о подозрении


фото: brd24
Четырем подозреваемым в убийстве добровольца и активиста Виталия Олешко в Бердянске сообщили о подозрении

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Четырем лицам сообщено о подозрении за п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - подчеркнул он.

Лысенко напомнил, что злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожил Лысенко.

Раньше побратимы убитого добровольца Виталия Олешко отметили, что опознали экс-бойца расформированного батальона "Торнадо" Артема Матюшина как убийцу "Сармата".

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедший российский плен.
  • Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
  • По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
  • В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске на данный момент задержали 5 подозреваемых.
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