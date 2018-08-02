Убийство добровольца Олешко: четверым задержанным сообщили о подозрении

2 августа, 2018, 11:12

Четырем подозреваемым в убийстве добровольца и активиста Виталия Олешко в Бердянске сообщили о подозрении

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Четырем лицам сообщено о подозрении за п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - подчеркнул он.

Лысенко напомнил, что злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожил Лысенко.

Раньше побратимы убитого добровольца Виталия Олешко отметили, что опознали экс-бойца расформированного батальона "Торнадо" Артема Матюшина как убийцу "Сармата".