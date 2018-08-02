 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, когда в Украине ослабнет жара


фото: radiosvoboda
В течение следующих нескольких дней в Украине будет жарко, впрочем осадки должны увеличиться в воскресенье-понедельник

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украине продолжает удерживаться жара, воздух прогреется до 28-33 градусов.

При этом дождей будет немного, будет преобладать сухая погода. Локальные дожди могут пройти в западных областях. Также дожди вероятно будут завтра в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.

Температура воздуха в Киеве сегодня и завтра будет в пределах 28-29 градусов, существенные осадки маловероятны.

"5-6 августа возможно повышение влажности воздуха, немного больше дождей и температура воздуха снизится, то есть жара ослабнет", - подытожила Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

2 августа, 2018 четверг

1 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать