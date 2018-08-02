Синоптик рассказала, когда в Украине ослабнет жара

2 августа, 2018, 10:29

В течение следующих нескольких дней в Украине будет жарко, впрочем осадки должны увеличиться в воскресенье-понедельник

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украине продолжает удерживаться жара, воздух прогреется до 28-33 градусов.

При этом дождей будет немного, будет преобладать сухая погода. Локальные дожди могут пройти в западных областях. Также дожди вероятно будут завтра в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.

Температура воздуха в Киеве сегодня и завтра будет в пределах 28-29 градусов, существенные осадки маловероятны.

"5-6 августа возможно повышение влажности воздуха, немного больше дождей и температура воздуха снизится, то есть жара ослабнет", - подытожила Диденко.