Синоптик рассказала, когда в Украине ослабнет жара
2 августа, 2018, 10:29
В течение следующих нескольких дней в Украине будет жарко, впрочем осадки должны увеличиться в воскресенье-понедельник
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в Украине продолжает удерживаться жара, воздух прогреется до 28-33 градусов.
При этом дождей будет немного, будет преобладать сухая погода. Локальные дожди могут пройти в западных областях. Также дожди вероятно будут завтра в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.
Температура воздуха в Киеве сегодня и завтра будет в пределах 28-29 градусов, существенные осадки маловероятны.
"5-6 августа возможно повышение влажности воздуха, немного больше дождей и температура воздуха снизится, то есть жара ослабнет", - подытожила Диденко.
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