США ввели санкции против турецких министров, Анкара обещает ответить

2 августа, 2018, 11:21

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу из-за их причастности к аресту и задержанию пастора Эндрю Брансона

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Эти должностные лица возглавляют турецкие правительственные ведомства, ответственные за серьезные нарушения прав человека в Турции, и подпадают под меры согласно приказу (EO) 13818 "Блокирование имущества лиц, которые причастны к серьезным злоупотреблений или коррупции", который опирается на Глобальный акт Магнитского", - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают, что любое имущество или имущественные интересы обоих министров в рамках юрисдикции США, блокированы, и американским гражданам запрещено проводить любые операции с ними.

"Неправомерное задержание пастора Брансона и длительное преследование турецкими чиновниками просто неприемлемы. Президент Трамп четко дал понять, что Соединенные Штаты надеются, что Турция немедленно освободит его", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Министерство иностранных дел Турция уже выразило решительный протест против решения США, сообщает Anadolu.

"Эквивалентная реакцию на это агрессивное отношение будет предоставлена без задержек", - заявили в МИД

Министерство призвало администрацию США отменить свое "неправильное решение".

"Несомненно, что решение, которое без уважения вмешивается в нашу судебную систему, противоречит сути наших отношений и серьезно подрывает конструктивные усилия, направленные на решение проблем между двумя странами", - говорится в сообщении.

Эндрю Брансон удерживается властями Турции с осени 2016 года, его подозревают в причастности к попытке государственного переворота. 50-летний Брансон, христианский пастор-евангелист из Северной Каролины, 26 июля был отпущен под домашний арест "из-за проблем со здоровьем" после 21 месяца за решеткой.

Если Брансон будет осужден, ему грозит до 15 лет тюрьмы за "совершение преступлений от имени террористических групп, не будучи членом". Он может получить еще 20 лет, если его признают виновным в шпионаже.