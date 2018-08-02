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Собратья Олешко подтвердили, что его убил "экс-торнадовец" Матюшин

Артема Матюшин
Друзья и побратимы убитого добровольца Виталия Олешко опознали экс-бойца расформированного батальона "Торнадо" Артема Матюшина как убийцу "Сармата"

Об этом в своем видеообращении заявили собратья погибшего Андрей Маджаров, Александр Печников и Антон Пшеничный.

Маджаров заметил, что он и Пшеничный опознали убийцу "Сармата", однако об этом изначально публично не говорили, действуя в рамках закона.

"Еще раз для тех, кто в танке: Артем Матюшин убил нашего собрата Виталия Олешко "Сармата". Заявляю ответственно, я, Маджаров Андрей Анатольевич", - подчеркнул он.

Маджаров напомнил, что из Украины пытаются сделать цивилизованную страну, поэтому "доставать шашки и начать всех рубить" - это не вариант, ведь такое поведение может осудить мировое сообщество.

Тем временем Пшеничный добавил, что церемония прощания с Олешко состоится сегодня в Бердянске, около полудня, возле здания исполкома.

"Я прошу посильной помощи от каждого, чтобы задержанные "сели" в тюрьму. Самое главное - должен "сесть" заказчик. Заказчик - это власть, власть многолика. Не важна фамилия. Виталик всеми силами боролся с этой системой, показывал нам пример, а закончил вот так грустно", - подытожил Печников.

Задержан Артем Матюшин

  • Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестные убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего российский плен.
  • Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
  • По словам бывшего заместителя командира "Торнадо" Николая Цукура, задержанным по подозрению в убийстве оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
  • В деле об убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске на данный момент задержали 5 подозреваемых.
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