Сенат США одобрил Бюджет-2019, который предлагает предоставить Украине $250 млн на оборону

2 августа, 2018, 07:26

Американский Сенат, как и Палата представителей до этого, поддержал выделение $250 млн на помощь Украине по безопасности

Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США.

В принятом проекте закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" санкционировано выделение $ 250 млн помощи Украине по безопасности. Из указанной суммы $ 50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает:

помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак;

обеспечение безопасности компьютерных сетей органов государственной власти;

уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий;

содействие участию в программах обмена информацией;

"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - отметили в посольстве.

Также Госдепартаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

"Закон о" Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны "вступит в силу после подписания президентом США", - напомнили в ведомстве.