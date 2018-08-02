Сенат США одобрил Бюджет-2019, который предлагает предоставить Украине $250 млн на оборону
Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США.
В принятом проекте закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" санкционировано выделение $ 250 млн помощи Украине по безопасности. Из указанной суммы $ 50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.
В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает:
- помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак;
- обеспечение безопасности компьютерных сетей органов государственной власти;
- уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий;
- содействие участию в программах обмена информацией;
"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - отметили в посольстве.
Также Госдепартаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.
"Закон о" Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны "вступит в силу после подписания президентом США", - напомнили в ведомстве.
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