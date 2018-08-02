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Россияне на Донбассе бьют из минометов и стрелкового оружия, ранены двое бойцов ООС


фото: timer
В четверг, 2 августа, с 01:00 до полудня российские оккупанты на Донбассе 8 раз прицельно обстреляли украинских военных

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

Террористы били из стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин калибра 82 мм по защитникам Водяного.

Обстрелы также зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Новолуганское, дважды - вблизи Гнутова, и трижды - возле Широкина.

Вследствие вражеских обстрелов двое бойцов Операции объединенных сил получили ранения. Военнослужащим оказали медицинскую помощь в военном мобильном госпитале, состояние их здоровья удовлетворительное.

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