Россияне на Донбассе бьют из минометов и стрелкового оружия, ранены двое бойцов ООС
2 августа, 2018, 15:53
В четверг, 2 августа, с 01:00 до полудня российские оккупанты на Донбассе 8 раз прицельно обстреляли украинских военных
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.
Террористы били из стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин калибра 82 мм по защитникам Водяного.
Обстрелы также зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Новолуганское, дважды - вблизи Гнутова, и трижды - возле Широкина.
Вследствие вражеских обстрелов двое бойцов Операции объединенных сил получили ранения. Военнослужащим оказали медицинскую помощь в военном мобильном госпитале, состояние их здоровья удовлетворительное.
- Напомним, 1 августа в зоне проведения ООС пятеро украинских военных получили ранения, еще один - пропал.
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