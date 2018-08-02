"Динамо" будет сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов

2 августа, 2018, 09:55

"Динамо" получит при жеребьевке статус сеяного, если выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает UA-футбол.

Об этом стало известно после результатов матчей второго квалификационного раунда ЛЧ, которые повлияли на посев будущего жеребьевки плей-офф турнира.

"Базель" опережал "Динамо" в клубном рейтинге УЕФА, и если бы вышел в раунд плей-офф, был бы вторым сеяным клубом после победителя пары "Бенфика" - "Фенербахче". Однако вице-чемпион Швейцарии уступил ПАОК и выбыл в Лигу Европы.

Таким образом, в посеве раунда плей-офф Лиги чемпионов будут победители пар "Бенфика" - "Фенербахче" и "Динамо" - "Славия". Несеяные команды: "Аякс" - "Стандард" Льеж, ПАОК - "Спартак" Москва.

Жеребьевка плей-офф состоится 6 августа, за день до начала третьего квалификационного раунда.