"Динамо" будет сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов
2 августа, 2018, 09:55
"Динамо" получит при жеребьевке статус сеяного, если выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Об этом сообщает UA-футбол.
Об этом стало известно после результатов матчей второго квалификационного раунда ЛЧ, которые повлияли на посев будущего жеребьевки плей-офф турнира.
"Базель" опережал "Динамо" в клубном рейтинге УЕФА, и если бы вышел в раунд плей-офф, был бы вторым сеяным клубом после победителя пары "Бенфика" - "Фенербахче". Однако вице-чемпион Швейцарии уступил ПАОК и выбыл в Лигу Европы.
Таким образом, в посеве раунда плей-офф Лиги чемпионов будут победители пар "Бенфика" - "Фенербахче" и "Динамо" - "Славия". Несеяные команды: "Аякс" - "Стандард" Льеж, ПАОК - "Спартак" Москва.
Жеребьевка плей-офф состоится 6 августа, за день до начала третьего квалификационного раунда.
- Украинец Евгений Хачеред помог ПАОКУ выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
- "Динамо" в третьем раунде отбора главного еврокубка сыграет с чешской "Славией".
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