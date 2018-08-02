Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители

2 августа, 2018, 12:50

Жители словацкого городка Дольна Крупа выступили против создания в их населенном пункте базы российского байкерского клуба "Ночные волки"

Об этом сообщает Aktuality.sk.

В интернете появилось обращение некоторых местных жителей, которые требуют вмешательства министерств обороны и внутренних дел.

Жители объясняют, что "Ночные волки" в их городке беспокоят из нескольких причин. По их мнению, члены этой военизированной организации неприемлемо продвигают во многих странах власть иностранного государства, известную прославлением Сталина, советской империи и коммунистической идеологии.

"В конце концов, наше сообщество имеет богатый и кровавый исторический опыт коммунистических репрессий", - утверждают жители.

Местные отмечают, что расположение базы "Ночных волков" также не соответствует территориальному плану муниципалитета, поскольку это место зарезервировано для фермы. Поэтому они призывают местные органы власти разобраться с нарушениями.

В Дольний Крупе проживают 2200 человек. Обращение подписали несколько десятков человек, однако его авторы ожидают, что количество подписантов вскоре возрастет.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создал очаг возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики. Российское правительство называет его "европейской штаб-квартирой" "Ночных волков".

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей. Йозеф Гамбалек бывал в России, по сообщениям СМИ, лично знакомый с российскими байкерами.