Прокуратура Харькова расследует хищение средств при реконструкции сквера, а Кернес прикрывается Гурченко

2 августа, 2018, 09:53

Мэр Харькова Геннадий Кернес утверждает, что прокуратура пытается незаконно снести в городе памятник советской киноакторке Людмиле Гурченко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Им уже мало каждый час кошмарить бизнес. Им чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы в высосанных из пальца делах. Они теперь взялись за борьбу с памятниками. В данном конкретном случае - с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Сделали на коленях очередное уголовное дело по факту его установления", - написал Кернес.

В то же время, мэр пишет, что жители Харькова уже успели полюбить памятник и он успел стать изюминкой города.

При этом, по информации "Интерфакс-Украина", в пресс-службе прокуратуры Харьковской области опровергают слова Кернеса. Там заявили, что никакого уголовного производства по факту установки памятника Гурченко нет.

"Шевченковский отдел полиции проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (расхищение средств - ред.) УК Украины по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации о возможном незаконном завладении средствами при реконструкции сквера (в котором установлен памятник - ред.), а не установления памятника", - сказали там.

Как сообщалось, памятник Гурченко открыли в реконструированном сквере в Харькове 19 июля.

В Харьковском антикоррупционном центре говорят, что стоимость реконструкции сквера составила 9,6 миллиона гривен без учета стоимости самого памятника, что неоправданно дорого. Например, стоимость одной садовой скамейки для сквера составила 29 тысяч гривен.

А памятник установили на средства меценатов.