Появился трейлер фильма "Горная женщина на войне", созданного при участии Украины

2 августа, 2018, 10:45

Опубликовали трейлер трагикомедии "Горная женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона, которая создана в исландско-французско-украинской копродукции

Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

С украинской стороны производство фильма осуществляла компания Solar Media Entertainment при поддержке Госкино.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках программы "Неделя критики" Каннского международного кинофестиваля, где лента получила приз SACD за музыкальное оформление и вошла в ТОП-20 лучших фильмов фестиваля по рейтингу The Hollywood Reporter.

50-летняя Хатла объявляет войну местному алюминиевому заводу, который угрожает экологии. Она рискует всем, чтобы защитить исландские предгорья – но ситуация меняется, когда в ее жизни появляется девочка-сирота.

В широкий кинотеатральный прокат в Украине "Горная женщина на войне" выйдет 16-го августа. Дистрибутором фильма является компания Arthouse Traffic.

Напомним, появился трейлер украинского фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана.