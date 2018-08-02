Появился трейлер фильма "Горная женщина на войне", созданного при участии Украины
Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.
С украинской стороны производство фильма осуществляла компания Solar Media Entertainment при поддержке Госкино.
Мировая премьера ленты состоялась в рамках программы "Неделя критики" Каннского международного кинофестиваля, где лента получила приз SACD за музыкальное оформление и вошла в ТОП-20 лучших фильмов фестиваля по рейтингу The Hollywood Reporter.
50-летняя Хатла объявляет войну местному алюминиевому заводу, который угрожает экологии. Она рискует всем, чтобы защитить исландские предгорья – но ситуация меняется, когда в ее жизни появляется девочка-сирота.
В широкий кинотеатральный прокат в Украине "Горная женщина на войне" выйдет 16-го августа. Дистрибутором фильма является компания Arthouse Traffic.
Напомним, появился трейлер украинского фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана.
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