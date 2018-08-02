Появился фоторобот нападавшего на активистку Гандзюк, за информацию предлагают 100 тысяч грн

2 августа, 2018, 14:44

Журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот предполагаемого нападавшего на активистку и работницу горсовета Екатерину Гандзюк в Херсоне, который обвил ее кислотой

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не секрет, что мы, журналисты, активисты, юристы, ведем собственное расследование по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно , пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то ", - говорится в заметке.

Подозреваемый в нападении несколько последних дней посещал четвертый Таврический микрорайон и, возможно, бывал в горсовете. Но он могу быть жителем любого насленого пункта.

Кроме того, друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти нападающего, будет выплачено вознаграждение 100 000 гривен.

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