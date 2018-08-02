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Появился фоторобот нападавшего на активистку Гандзюк, за информацию предлагают 100 тысяч грн


фото: facebook
Журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот предполагаемого нападавшего на активистку и работницу горсовета Екатерину Гандзюк в Херсоне, который обвил ее кислотой

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не секрет, что мы, журналисты, активисты, юристы, ведем собственное расследование по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно , пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то ", - говорится в заметке.

Подозреваемый в нападении несколько последних дней посещал четвертый Таврический микрорайон и, возможно, бывал в горсовете. Но он могу быть жителем любого насленого пункта.

Кроме того, друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти нападающего, будет выплачено вознаграждение 100 000 гривен.

Сообщайте нам на редакционную почту most.ks.ua@gmail.com все, что вы считаете важным в этом деле (фото, ссылки).

  • Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - ​​кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
  • По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыты ожогами.
  • Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения совершенные с целью запугивания потерпевшего". А потом переквалифицировали в "Покушение на убийство".
  • Екатерину самолетом спасателей перевезли из Херсона на лечение в Киев. Также, ей предоставили государственную охрану.
  • Отметим, на самого Никитенко также было совершено нападение. Это произошло 18 июня во Херсоне. По его словам, нападающими оказались двое "бородачей", которые ждали его у стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.
  • Впоследствии Никитенко заявил, что считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталия Устименко. Нападающих журналист узнал на фото.
  • Устименко атаковали 5 июня, у филиала одесского Общественного вещания. Ему разбили голову и нанесли несколько ударов ножом.
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