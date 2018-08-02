После секса скорбят не только женщины: ученые рассказали о мужской меланхолии после оргазма
Новое исследование свидетельствует, что такие симптомы свойственны и мужчинам, сообщает Independent.
"Долгое время считалось, что мужчины после секса любят повернуться набок и удовлетворенно уснуть, а женщины порой готовы расплакаться, испытывают раздражение и хотят, чтобы их обняли. Однако, согласно новому исследованию, мужчины после занятий любовью могут испытывать не меньшую меланхолию и тревогу", - сообщает журналистка The Telegraph Сара Кнэптон.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Sex & Marital Therapy, ученые Квинслендского технологического университета провели международное онлайн-опрос с участием более 1200 мужчин из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, России и Германии.
Результаты показали, что 41 % опрошенных мужчин (всего на 5% меньше, чем женщины) чувствовали посткоїтальну дисфорию хотя бы раз в жизни, а 20 % сталкивались с этим состоянием как минимум раз за предыдущие четыре недели. Кроме того, 4% мужчин признались, что после секса испытывали подобные негативные симптомы на регулярной основе.
Некоторые мужчины описывали ощущение опустошенности и отсутствия эмоций, а также недовольства, раздражения и беспокойства. Некоторые не терпели прикосновений и хотели, чтобы их оставили одних.
По словам профессора Роберта Швейтцер, в западных культурах от мужчины ожидают, что он всегда получает удовольствие от секса.
"Эти установки распространены в мужской субкультуре и предполагают, что они всегда хотят секса и считают его удовольствием. Чувство ПСД противоречит этим доминантным культурным позициям относительно мужского восприятия половой жизни. Предыдущие исследования ПКД среди женщин показали, что аналогичная часть женщин регулярно чувствовала ПСД . Как и в случае с мужчинами в новом исследовании, это не до конца понятно. Можно делать предположения о причине - факторы как биологические, так и психологические", - говорит Швейтцер.
Некоторые исследователи предположили, что это явление, подобное раскаянию покупателя", и наступает, когда после оргазма гормоны хорошего настроения начинают ослабевать. Другие считают, что вина лежит на целом ряде гормонов, которые вызывают в числе прочего посткоитальный головная боль. "Психологи считают, что люди могут чувствовать стыд или вину после секса через комплексы, обусловленные культурой", - говорится в материале.
В исследовании ученых принимали участие исключительно гетеросексуальные мужчины, которые находятся в серьезных отношениях или браке.
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