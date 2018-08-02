Оказывала услуги на заднем сидении, а дочь была на переднем: на Львовщине задержали проститутку с ребенком

2 августа, 2018, 09:20

На Львовщине женщина, которая оказывает сексуальные услуги, выходила на "работу" со своей двухлетней дочерью

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео с проституткой выложил в сеть водитель, который проезжал по трассе Львов-Тернополь. Продавщица, которая торгует арбузами возле трассы, подтверждает, что эту женщину с ребенком видела часто.

Работник заправки через дорогу рассказал, что иногда она шла "работать", оставляя на трассе девочку одну: "Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Самого без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она... Ребенок был ухожен".

Люди говорят, что полицейских вызвали несколько раз, но те ничего не сделали.

"Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было, поэтому патрульная решила с ней пообщаться, рассказала про различные социальные центры. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе", - пояснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

После резонанса, вызванного видеозаписью, с трассы женщина исчезла – перебралась в небольшой городок в 70 километрах от Львова. И уже там полицейские ее задержали. "Когда они вместе с клиентом, ребенок находится вместе с матерью, услуги сексуального характера мать предоставляет в автомобиле на заднем сидении, а ребенок остается на переднем сидении", - рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Известно, что женщине 39 лет, она мама-одиночка из соседней области, родные о жизни женщины и ее дочки почти ничего не знают. Соцработники принудительно отобрали ребенка у матери и сначала повезли на обследование в больницу, далее отдали в детский приют.

"Было принято решение принудительно отобрать ребенка от социально опасной мамы. Надо лишить маму родительских прав", - считает председатель Зборовской районной государственной администрации Игорь Яворский.

В соцслужбе говорят, что раньше ничего не делали, потому что не знали, что мама оказывала сексуальные услуги с ребенком на руках. Сама женщина отделается только штрафом в 85 гривен.