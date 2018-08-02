На Закарпатье глава РГА хотел обогатиться на детях с ДЦП

2 августа, 2018, 10:11

На Закарпатье 2 августа задержали главу Виноградовской РГА на получении второго транша взятки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник организовал схему взяточничества. За заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от представителей бизнеса деньги.

В данном случае при заключении договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных ДЦП детей) и перерасчет бюджетных средств согласно выполненных условий договора председатель РГА требовал 25 тысяч гривен. Деньги он получал в несколько этапов.

2 августа, фигуранта задержали во время получения очередного транша. В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли 8 тысяч гривен взятки.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им неправомерной выгоды за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц из числа должностных лиц РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Коррумпированный чиновник задержан.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открыто по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.