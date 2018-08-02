На Одесчине легковушка столкнулась в лоб с маршруткой, погиб человек

2 августа, 2018, 19:10

В четверг, 2 августа, в Одесской области на трассе Одесса-Рени автомобиль Honda столкнулся с маршрутным такси, в результате чего один человек погиб, еще семеро получили травмы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

Авария случилась около 15:00 вблизи села Утконосовка. По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил-Кальчево".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной тяжести и были госпитализированы.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.