На Херсонщине мужчина вырастил элитной конопли на 750 тысяч гривен

2 августа, 2018, 12:50

На Херсонщине правоохранители разоблачили мужчину, который вырастил кусты элитной конопли на 750 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Плантацию нашли в Геническом районе. Полицейские установили, что наркоаграрій занимался только элитными сортами конопли. Хозяин тщательно ухаживал наркосырья, к каждой был подведен капельный полив.

Во время обыска на приусадебном участке дома подозреваемого полицейские обнаружили 74 кусты конопли, которые уже были подготовлены к сбору. Также на территории домовладения полицейские обнаружили специальное помещение, которое человек использовал для выращивания и сушки конопли в холодное время года. Здесь же хранились удобрения и другие вещества для ускорения роста конопли.

Подозреваемый заказывал семена конопли через интернет. Стоимость одного семени составляла 6,5 Евро. Через неделю он уже планировал собирать урожай. Со своей наркоплантации злоумышленник мог бы получить более 30 кг каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 750 тысяч гривен.

Сейчас мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.