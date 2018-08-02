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На Донбассе ранены пятеро военных, один боец ВСУ исчез

В течение прошлых суток и утром 2 августа пятеро украинских военнослужащих получили ранения в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противник 21 раз открывал огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска стреляли преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Враги накрыли огнем позиции возле Крымского, Станицы Луганской, Новолуганського, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трех военнослужащих Объединенных сил ранили. За прошедшие сутки также выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - отметили в ведомстве.

2 августа оккупанты уже 8 раз обстреляли украинских защитников возле Крымского, Новолуганського, Лебединского, Гнутового и Широкино. Позиции возле Водяного попали под огонь из 82-мм миномета.

"По данным разведки, 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения. В текущие сутки двух наших защитников было ранено", - подытожили в ведомстве.

 

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