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На Днепропетровщине взорвали авто местного депутата, полиция расследует попытку убийства


фото: 5692.com.ua
Микроавтобус Volkswagen Transporte депутата Каменского горсовета Виталия Чернявского взорвался во время движения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

2 августа в городе Каменское во время движения взорвался автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригада скорой медицинской помощи его доставила в городскую больницу.

Портал "5692" сообщает, что в машине находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского городского совета от партии “Батькивщина” Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства по статье "Покушение на умышленное убийство".

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