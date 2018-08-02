На Днепропетровщине взорвали авто местного депутата, полиция расследует попытку убийства

2 августа, 2018, 18:20

Микроавтобус Volkswagen Transporte депутата Каменского горсовета Виталия Чернявского взорвался во время движения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

2 августа в городе Каменское во время движения взорвался автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригада скорой медицинской помощи его доставила в городскую больницу.

Портал "5692" сообщает, что в машине находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского городского совета от партии “Батькивщина” Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства по статье "Покушение на умышленное убийство".