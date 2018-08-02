На Днепропетровщине мужчина хранил 13 кг тротила для глушения рыбы
2 августа, 2018, 11:52
На Днепропетровщине правоохранители нашли склад со взрывчаткой в 44-летнего мужчины
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В доме жителя Пятихаток правоохранители в ходе обыска изъяли 63 тротиловые шашки общим весом 13, 4 кг.
Обыск произошел утром 1 августа на территории домовладения 44-летнего мужчины. Кроме тротиловых шашек мужчина хранил 4 зажги и провод к детонаторов. По словам подозреваемого, взрывчатые вещества он привез из зоны проведения операции объединенных сил, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Продолжаются дальнейшие следственные действия.
В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки.
- Напомним, полиция разоблачила поставщиков нелегального оружия в Украину после 50 обысков.
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