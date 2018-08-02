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Массовые беспорядки в Зимбабве: число погибших увеличилось вдвое

Количество погибших в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности в столице Зимбабве Хараре возросло до шести человек

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции. Ранее органы правопорядка подтверждали гибель трех человек.

По данным NewsDay Zimbabwe, еще несколько человек получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что центр города после двух дней протестов напоминает зону боевых действий. Военные передвигаются на бронемашинах и без разбора открывают огонь в центральном деловом районе. Несколько прохожих попали под перекрестный огонь.

Напомним, что 1 августа в столице Зимбабве Хараре начались беспорядки после того, как избирком обнародовал предварительные результаты выборов в Национальную Ассамблею. Согласно данным, правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз получила две трети мест в парламенте страны.

Объявление итогов президентских выборов откладывается. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.

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