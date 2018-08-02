Массовые беспорядки в Зимбабве: число погибших увеличилось вдвое

2 августа, 2018, 20:45

Количество погибших в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности в столице Зимбабве Хараре возросло до шести человек

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции. Ранее органы правопорядка подтверждали гибель трех человек.

#BREAKING Zimbabwe post-election death toll rises to six, police say pic.twitter.com/G2EUK2S4yx — AFP news agency (@AFP) 2 августа 2018 г.

По данным NewsDay Zimbabwe, еще несколько человек получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что центр города после двух дней протестов напоминает зону боевых действий. Военные передвигаются на бронемашинах и без разбора открывают огонь в центральном деловом районе. Несколько прохожих попали под перекрестный огонь.

Напомним, что 1 августа в столице Зимбабве Хараре начались беспорядки после того, как избирком обнародовал предварительные результаты выборов в Национальную Ассамблею. Согласно данным, правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз получила две трети мест в парламенте страны.

Объявление итогов президентских выборов откладывается. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.