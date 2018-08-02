Масштабные столкновения в горсовете Харькова: драку провоцировал "экс-оплотовец"
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Выяснилось, что харьковчанин, который является тренером смешанных единоборств, во время указанных столкновений провоцировал насильственные действия в отношении общественных активистов.
При этом, по данным СБУ, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации "Оплот".
А сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, которая действует "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона.
Преступника схватили в Харькове, когда он готовился выехать в Россию для укрытия от украинского правосудия.
- Напомним, стычка харьковчан с муниципальной полицией произошла во время сессии горсовета. Активисты требовали от чиновников свободного доступа на сессию, однако не получили этого.
- Во время столкновения произошло распыление газа и воспаление дымовых шашек, а заместителя Кернеса бросили в мусорник.
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