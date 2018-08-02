Масштабные столкновения в горсовете Харькова: драку провоцировал "экс-оплотовец"

2 августа, 2018, 14:16

Правоохранители задержали одного из бывших членов преступной организации "Оплот", причастного к организации беспорядков в Харьковском городском совете 20 июня

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что харьковчанин, который является тренером смешанных единоборств, во время указанных столкновений провоцировал насильственные действия в отношении общественных активистов.

При этом, по данным СБУ, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации "Оплот".

А сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, которая действует "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона.

Преступника схватили в Харькове, когда он готовился выехать в Россию для укрытия от украинского правосудия.