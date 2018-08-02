Лига Европы: где смотреть матч "Мариуполь" - "Юргорден"

2 августа, 2018, 09:10

Сегодня в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" принимает шведский "Юргорден"

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Повторный матч

"Мариуполь" (Украина) - "Юргорден" (Швеция)

2 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Начало - 20:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

В первом матче "Мариуполь" добился в гостях ничьей 1:1. Украинский клуб вел в счете, но упустил победу в конце игры в добавленное арбитром время. В ответной встрече в Одессе мариупольцев устроит даже нулевая ничья.