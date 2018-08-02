Лига Европы: где смотреть матч "Мариуполь" - "Юргорден"
2 августа, 2018, 09:10
Сегодня в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" принимает шведский "Юргорден"
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Повторный матч
"Мариуполь" (Украина) - "Юргорден" (Швеция)
2 августа, Одесса, стадион "Черноморец"
Начало - 20:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".
В первом матче "Мариуполь" добился в гостях ничьей 1:1. Украинский клуб вел в счете, но упустил победу в конце игры в добавленное арбитром время. В ответной встрече в Одессе мариупольцев устроит даже нулевая ничья.
- Первая игра между "Юргорденом" и "Мариуполем" состоялась 26 июля и завершилась вничью 1:1.
- "Юргорден" выпустил специальные футболки с изображением Европы без России.
- В случае победы над шведами "Мариуполь" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".
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