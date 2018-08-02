Лидеры "Народного Руху" Одессы заявили о покушении: их автомобиль протаранил грузовик

2 августа, 2018, 11:46

Автомобиль лидеров одесской организации "Народный Рух Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьмы на большой скорости протаранила грузовик

Об этом Козьма написал на своей странице в Facebook.

Только что на меня и Михаила было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал", - подчеркнул он.

По словам Козьмы, водитель грузовика смог скрыться на мопеде, который для него был заранее подготовлен. Нападавших было трое.

"Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже целый. На улице играли дети. Ждем полицию и СМИ", - подытожил мужчина.

Тем временем местное издание "Думская" пишет, что, если это было покушение, то таким способом злоумышленники, вероятно, хотели намекнуть на судьбу одного из основателей Народного Руха, Героя Украины Вячеслава Чорновила, который погиб в 1999 году на трассе Борисполь - Золотоноша. В его "Тойоту" врезался КамАЗ.

"Источники в правоохранительных органах не исключают, что инцидент с машиной Кузаконя и Козьмы - это своеобразное "приветствие", адресованное начальнику полиции области Дмитрию Головину, у которого сегодня как раз день рождения и которого сейчас пытаются снять с должности недруги", - пишут журналисты.

Впоследствии в полиции отметили, что устанавливают обстоятельства этого ДТП. По их данным, в результате аварии никто не пострадал.

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