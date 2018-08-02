Кто может безвозмездно получить конфискованное имущество. Объяснение СЕТАМ
2 августа, 2018, 16:17
Система электронных торгов СЕТАМ совместно с Министерство юстиции Украины запустили безвозмездную передачу нереализованного конфискованного имущества
Об этом сообщил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев в Facebook.
Таким образом, имущество, которое взыскивается в пользу государства и трижды не было продано на аукционе, передается на рассмотрение специальной комиссии, которая принимает решение о дальнейшей безвозмездной передаче имущества.
Согласно постановлению Кабмина, такое имущество можно передать:
- органам государственной власти;
- учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, учреждениям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детским домам семейного типа, приемным семьям, домам ребенка при учреждениях исполнения наказаний;
- учреждениям исполнения наказаний;
- следственным изоляторам;
- военным формированием;
- на благотворительные цели;
Вишнев отмечает, что СЕТАМ уже помог военным, передав более тысячи автомобилей в зону проведения ООС, детским домам, больницам, социальным учреждениям и другим учреждениям. В ноябре 2017 года Минюст передало Кировоградской летной академии Национального авиационного университета конфискован самолет Як-40.
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