Кто может безвозмездно получить конфискованное имущество. Объяснение СЕТАМ

2 августа, 2018, 16:17

Система электронных торгов СЕТАМ совместно с Министерство юстиции Украины запустили безвозмездную передачу нереализованного конфискованного имущества

Об этом сообщил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев в Facebook.

Таким образом, имущество, которое взыскивается в пользу государства и трижды не было продано на аукционе, передается на рассмотрение специальной комиссии, которая принимает решение о дальнейшей безвозмездной передаче имущества.

Согласно постановлению Кабмина, такое имущество можно передать:

органам государственной власти;

учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, учреждениям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детским домам семейного типа, приемным семьям, домам ребенка при учреждениях исполнения наказаний;

учреждениям исполнения наказаний;

следственным изоляторам;

военным формированием;

на благотворительные цели;

Вишнев отмечает, что СЕТАМ уже помог военным, передав более тысячи автомобилей в зону проведения ООС, детским домам, больницам, социальным учреждениям и другим учреждениям. В ноябре 2017 года Минюст передало Кировоградской летной академии Национального авиационного университета конфискован самолет Як-40.