Коноплянкой заинтересовались в Барселоне

2 августа, 2018, 14:42

Украинский футболист Евгений Коноплянка может вернуться в Испанию

Об этом сообщает Pericosonline.net.

Отец полузащитника Олег Коноплянка, который является его агентом, предложил кандидатуру украинца "Эспаньолу". Клуб из Барселоны рассматривает возможность этого перехода, но еще не контактировал с нынешней командой вингера - немецким "Шальке".

Проблемой в осуществлении трансфера может стать высокая зарплата игрока. В Германии Коноплянка получает 2,5 млн евро в год. Однако, по информации СМИ, украинец готов пойти на снижение зарплаты, что бы получить стабильную игровую практику. Речь идет только об аренде, поскольку на полноценный трансфер у каталонцев нет средств.