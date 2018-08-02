Коноплянкой заинтересовались в Барселоне
2 августа, 2018, 14:42
Украинский футболист Евгений Коноплянка может вернуться в Испанию
Об этом сообщает Pericosonline.net.
Отец полузащитника Олег Коноплянка, который является его агентом, предложил кандидатуру украинца "Эспаньолу". Клуб из Барселоны рассматривает возможность этого перехода, но еще не контактировал с нынешней командой вингера - немецким "Шальке".
Проблемой в осуществлении трансфера может стать высокая зарплата игрока. В Германии Коноплянка получает 2,5 млн евро в год. Однако, по информации СМИ, украинец готов пойти на снижение зарплаты, что бы получить стабильную игровую практику. Речь идет только об аренде, поскольку на полноценный трансфер у каталонцев нет средств.
- Евгений Коноплянка уже играл в чемпионате Испании за "Севилью", однако после одного сезона ушел в аренду в "Шальке", который в прошлом году выкупил футболиста.
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