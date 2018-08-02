Компания Apple подорожала до рекордных триллиона долларов
2 августа, 2018, 18:07
Рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов
Эта сумма - рекордная в истории. 1 августа Apple опубликовала квартальный отчет, результаты которого превысили ожидания большинства аналитиков. Это привело к росту котировок компании на несколько процентов.
Второй самой дорогой компанией в мире является Amazon. Стоимость онлайн-ритейлера оценивается в 880 миллионов долларов.
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