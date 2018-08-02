Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА
Об этом сообщает Sky Sports.
58-летний Коллина покинул пост через личные обстоятельства, о чем он объявил во время судейских курсов в швейцарском Ньоне.
Ситуацию прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин. "Пьерлуиджи трудился в УЕФА с тем же пониманием и страстью, что и на футбольном поле в бытность арбитром. Хотел бы поблагодарить его за преданность своему делу все эти годы и за то, что он дал европейскому футболу в качестве старшего офицера УЕФА по вопросам судейства", - сказал Чеферин.
Коллина завершил судейскую карьеру в 2005 году, а в 2010-м стал первым старшим офицером УЕФА по вопросам судейства. С 2010 до 2017 года был куратором судейского корпуса в Украине. С 2016 года возглавляет судейский комитет ФИФА.
Коллину на должности в УЕФА заменит соотечественник Роберто Розетти. Он получил статус рефери международной категории в 2002 году и работал арбитром ФИФА с 2010 года. Возглавлял департамент судейства и инспектирования в России.
- Пьерлуиджи Коллина разорвал контракт с ФФУ в июле прошлого года, его на посту куратора судей заменил другой итальянец - Лучано Луччи.
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