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Хачереди помог ПАОК выйти в следующий раунд Лиги чемпионов


фото: paokfc.gr
Украинский защитник Евгений Хачериди помог греческому ПАОК выйти в следующий круг квалификации Лиги чемпионов

Хачереди дебютировал в составе ПАОК в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Украинец отыграл весь поединок на позиции центрального защитника и действовал надежно.

Греки победили в гостях со счетом 3:0 и вышли в следующий круг. На своем поле они были сильнее швейцарцев - 2:1.

Кроме Хачереди, к успеху ПАОК приложил усилия еще один украинец - Евгений Шахов, вышедший на замену на 82-й минуте.

  • Евгений Хачереди этим летом перешел из "Динамо" в ПАОК на правах свободного агента. Последние полгода он не играл за киевлян за конфликта с главным тренером клуба - Александром Хацкевичем.
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