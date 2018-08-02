Хачереди помог ПАОК выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
2 августа, 2018, 08:26
Украинский защитник Евгений Хачериди помог греческому ПАОК выйти в следующий круг квалификации Лиги чемпионов
Хачереди дебютировал в составе ПАОК в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Украинец отыграл весь поединок на позиции центрального защитника и действовал надежно.
Греки победили в гостях со счетом 3:0 и вышли в следующий круг. На своем поле они были сильнее швейцарцев - 2:1.
Кроме Хачереди, к успеху ПАОК приложил усилия еще один украинец - Евгений Шахов, вышедший на замену на 82-й минуте.
- Евгений Хачереди этим летом перешел из "Динамо" в ПАОК на правах свободного агента. Последние полгода он не играл за киевлян за конфликта с главным тренером клуба - Александром Хацкевичем.
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