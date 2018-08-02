Хачереди помог ПАОК выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

2 августа, 2018, 08:26

Украинский защитник Евгений Хачериди помог греческому ПАОК выйти в следующий круг квалификации Лиги чемпионов

Хачереди дебютировал в составе ПАОК в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Украинец отыграл весь поединок на позиции центрального защитника и действовал надежно.

Греки победили в гостях со счетом 3:0 и вышли в следующий круг. На своем поле они были сильнее швейцарцев - 2:1.

Кроме Хачереди, к успеху ПАОК приложил усилия еще один украинец - Евгений Шахов, вышедший на замену на 82-й минуте.