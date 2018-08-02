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Еще один украинский футболист перешел в бельгийский клуб


фото: dt.ua
Защитник "Александрии" Андрей Бацула перешел в бельгийский "Кортрейку"

Об этом футболист заявил в эфире "Футбол 1".

"Трансфер состоялся. Завтра будет медосмотр, с прохождением которого не должно возникнуть проблем. Большое спасибо Владимиру Шарану за то, что помог во всех аспектах этого трансфера. Он убедил президента, что мне нужно дать шанс попробовать свои силы в Европе. Этот трансфер состоялся благодаря ему", - поблагодарил Бацула тренеру "Александрии".

Сумма трансфера защитника составила 500 тыс. евро, его контракт рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона.

26-летний Сергей Бацула перешел в "Александрию" летом 2017 года со "Звезды" на правах свободного агента. На его счету 32 матча в составе команды, 1 гол и 2 результативные передачи.

  • "Кортрейк" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на седьмом месте. Ранее за этот клуб играли украинцы Евгений Макаренко и Филипп Будковский.
  • Украинец Руслан Малиновский забил за бельгийский "Генк" в квалификации Лиги чемпионов.

 

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