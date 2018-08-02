Еще один украинский футболист перешел в бельгийский клуб

2 августа, 2018, 10:39

Защитник "Александрии" Андрей Бацула перешел в бельгийский "Кортрейку"

Об этом футболист заявил в эфире "Футбол 1".

"Трансфер состоялся. Завтра будет медосмотр, с прохождением которого не должно возникнуть проблем. Большое спасибо Владимиру Шарану за то, что помог во всех аспектах этого трансфера. Он убедил президента, что мне нужно дать шанс попробовать свои силы в Европе. Этот трансфер состоялся благодаря ему", - поблагодарил Бацула тренеру "Александрии".

Сумма трансфера защитника составила 500 тыс. евро, его контракт рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона.

26-летний Сергей Бацула перешел в "Александрию" летом 2017 года со "Звезды" на правах свободного агента. На его счету 32 матча в составе команды, 1 гол и 2 результативные передачи.