2 августа, 2018, 13:59

31 июля в киевском метрополитене мужчина бесплатно пропускал пассажиров по своему проездному, чем вызвал возмущение проводницы

Соответствующее видео появилось на Facebook странице Kyiv Live.

Именно мужчина рассказал, что устроил акцию "халява" - из-за того, что 31 июля у него заканчивалось его действие проездного.

Однако не все были рады такой любезности незнакомца. В частности, на него начала жаловаться проводница. Говорила, что его действия являются противоправными и потом попыталась заблокировать турникеты, ссылаясь на “инструкцию”.

"Джентельмен" начал спорить с женщиной, дескать, он купил проездной за свои деньги, поэтому может пропускать всех, кого хочет.