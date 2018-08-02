Джентльмен vs проводница: как мужчина в столичном метро бесплатно пропускал пассажиров
2 августа, 2018, 13:59
31 июля в киевском метрополитене мужчина бесплатно пропускал пассажиров по своему проездному, чем вызвал возмущение проводницы
Соответствующее видео появилось на Facebook странице Kyiv Live.
Именно мужчина рассказал, что устроил акцию "халява" - из-за того, что 31 июля у него заканчивалось его действие проездного.
Однако не все были рады такой любезности незнакомца. В частности, на него начала жаловаться проводница. Говорила, что его действия являются противоправными и потом попыталась заблокировать турникеты, ссылаясь на “инструкцию”.
"Джентельмен" начал спорить с женщиной, дескать, он купил проездной за свои деньги, поэтому может пропускать всех, кого хочет.
- Напомним, 14 июля проезд в метро Киева подорожал до 8 грн. Пользователи контактных карт могут сэкономить в случае пополнения сразу на определенное количество поездок.
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