Большинство украинцев Польши готовы переехать в Германию, если та откроет рынок труда
Об этом говорится в отчете "Отношение граждан Украины к польскому рынку труда", подготовленного Work Service, пишет Dziennik.
Восемь из десяти украинцев в Польше довольны условиями работы и готовы рекомендовать работу в этой стране своим близким и знакомым, следует из доклада.
Главная мотивация украинцев относительно эмиграции в Польшу - это объем зарплаты. Однако почти две третьих респондентов заявили, что выполняют работу ниже своей квалификации. При этом 59% опрошенных не исключают, что уедут из Польши, когда для них откроют немецкий рынок труда. Лишь 6% вовсе исключают такую возможность.
Несмотря на то, что в настоящее время Польша является главным направлением поиска работы для украинцев, эта тенденция может потерять силу, опасаются польские работодатели.
"Существует огромная опасность для польской экономики, что, в случае такого сценария, за несколько месяцев в Польше увеличилась бы нехватка рабочих рук со 150 тысяч до 500 тысяч. А это имело бы негативное влияние на темп развития ВВП. До сих пор многие убеждали, что при возможной конкуренции с немецким рынком труда нашим преимуществом будет географическая и языковая близость.
К сожалению, наши исследования свидетельствуют о том, что такие факторы являются последними из причин, по которым граждане Украины выбирают наше государство. Ключевую роль, как и в случае эмиграции поляков, играют большие заработки, а они в Германии в несколько раз выше, чем на нашем рынке", - заявил Мацей Витуцкий, президент Work Service SA.
На сегодня в Польше работает около миллиона украинцев.
- Ранее сообщалось, что украинцы скупили в Польше больше всего жилья среди иностранцев.
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