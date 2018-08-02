Беременная женщина заказала кофе в McDonald's, а ее "угостили" моющим раствором

2 августа, 2018, 12:06

Сара Дуглас, которая находится на восьмом месяце беременности, заказала кофе на макдрайве в канадской провинции Альберта, а взамен получила моющий раствор в стаканчике

Об этом сообщает сайт Lethbridge News Now.

Когда женщина сделала небольшой глоток, то поняла, что в стакане не кофе с молоком, а какая-то неведомая коричневая жидкость. Она сразу же высунулась из авто и выплюнула ее.

"Я сразу же выплюнула и прополоскала рот ... в дверце авто у меня была вода. Я открыла крышку и почувствовала этот острый запах химического вещества. Это был не латте", - рассказывает Дуглас.

Она положила крышку обратно и немедленно поехала обратно к Макдональдсу и попросила работника поговорить с руководителем.

"Я показала ему кофе, и он спросил, хочу ли я новый, и я сказала, что "абсолютно нет, ведь это недопустимо" . Я попросила поговорить с кем-то выше, и он сказал, что был единственным наблюдателем в то время, и дав мне номер своего менеджера.

Руководитель ресторана позже заявилв, что сожалеет об этом инциденте, и извинился перед клиенткой. По его пояснениями, машину по приготовлению кофе обычно утром очищают, но линию подачи молока не отключили от очищающего раствора во время приготовления кофе.

"Мы приняли немедленные меры для пересмотра процедуры очистки и повесили дополнительные напоминания для персонала", - сообщил представитель компании Дэн Браун.

Беременная женщина рассказала, что чувствует себя хорошо, но на всякий случай посетила своего врача. Она объяснила, что хочет поделиться своим опытом и историей, чтобы это никогда не повторилось, потому что опасается, что моющие растворы используемые в кофеварке, также используются для машин с соком или водой, а если ребенок проглотит эти химические вещества, может иметь очень серьезные последствия.

"Как мать, я хочу убедиться, что у меня есть голос, и что меня слышат с точки зрения безопасности потребителей, и как (предполагаемая) халатность может повлиять на людей таким решительным образом".

Она добавляет, что до этого случая у нее никогда не было проблем с рестораном, и надеется, что ее опыт может быть использован как инструмент обучения, чтобы привлечь внимание к цепочки о соблюдении надлежащих процедур или, возможно, совершенствования обучения сотрудников.