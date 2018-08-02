Акция "Счастливые часы": Укрпочта ввела 10% скидки на отправку посылок вечером
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
С 1 августа Укрпочта вводит акцию “Счастливые часы”. Клиенты компании могут отправить посылки на 10% дешевле с 19.00 до 21.00 в будни. Акция действует для услуг “Укрпочта Экспресс” и “Укрпочта Smartbox” в компьютеризированных почтовых отделениях.
“Клиенты сэкономят средства при пересылке быстрых отправлений, а также сэкономят время при отправке посылок, поскольку после 19:00 в будни очереди в большинстве случаев уже отсутствуют”, - отметила директор по развитию сети "Укрпочты" Валентина Дудко.
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Акция "Счастливые часы" продлится до 1 октября этого года. Перечень почтовых отделений, где она будет проходить, по ссылке.
- В апреле Укрпочта получила лицензию от Нацбанка на расчет карточками.
- Впоследствии стало известно, что "Укрпочта" тестирует свое мобильное приложение.
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