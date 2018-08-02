Акция "Счастливые часы": Укрпочта ввела 10% скидки на отправку посылок вечером

2 августа, 2018, 20:29

Укрпочта с 1 августа запускает акцию "Счастливые часы", во время которых клиенты компании в будни с 19:00 до 21:00 смогут отправить посылки на 10% дешевле

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

С 1 августа Укрпочта вводит акцию “Счастливые часы”. Клиенты компании могут отправить посылки на 10% дешевле с 19.00 до 21.00 в будни. Акция действует для услуг “Укрпочта Экспресс” и “Укрпочта Smartbox” в компьютеризированных почтовых отделениях.

“Клиенты сэкономят средства при пересылке быстрых отправлений, а также сэкономят время при отправке посылок, поскольку после 19:00 в будни очереди в большинстве случаев уже отсутствуют”, - отметила директор по развитию сети "Укрпочты" Валентина Дудко.

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Например, при оформлении отправления или покупке Smartbox в “Счастливые часы” стоимость коробки для размера S и L будет снижена до 29,7 грн и 40,5 грн соответственно, а для размера коробки XS цена со скидкой будет 27 грн. При этом услуга "Укрпочта-Smartbox" не имеет никаких весовых ограничений.

Акция "Счастливые часы" продлится до 1 октября этого года. Перечень почтовых отделений, где она будет проходить, по ссылке.

В апреле Укрпочта получила лицензию от Нацбанка на расчет карточками.