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25 автоматов и 100 тысяч патронов: в рейсовом автобусе пограничники нашли оружие


фото: ДПСУ
На границе с Польшей правоохранители в одном из транспортных средств нашли незарегистрированное пневматическое оружие и патроны к нему

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Событие произошло в пункте пропуска "Шеген", куда прибыл рейсовый автобус "Перемышль-Львов". В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с помощью служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч шаров.

Незадекларовану оружие и патроны изъяты в установленном порядке и переданы компетентным государственным органам. Продолжается выяснение обстоятельств правонарушения и оценка найденных вещей.
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