 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Знаменитый французский футболист будет тренировать сборную Египта


фото: talkSport
Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри ведет переговоры о работе со сборной Египта

Об этом сообщает talkSport.

Стороны уже провели переговоры и согласовали финансовые условия контракта, однако Анри просит Египетскую футбольную ассоциацию предоставить ему план развития национальной команды.

Ранее сборную Египта возглавлял аргентинский специалист Эктор Купер, под руководством которого команда пробилась на чемпионат мира-2018, где потерпела три поражения и заняла четвертое место в группе A.

Сейчас 40-летний Анри является ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. В качестве игрока француз выступал за французский "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал" и испанскую "Барселону". В составе сборной Франции завоевал золотые медали чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).

  • Во время чемпионата мира сборная Египта располагалась в Грозном, и оказалась в эпицентре скандала, через пиар на футболе чеченского президента Рамзана Кадырова.
  • Египетский парламент инициировал расследование обстоятельств пребывания сборной Египта в столице Чечни.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать