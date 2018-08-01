Знаменитый французский футболист будет тренировать сборную Египта

1 августа, 2018, 12:56

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри ведет переговоры о работе со сборной Египта

Об этом сообщает talkSport.

Стороны уже провели переговоры и согласовали финансовые условия контракта, однако Анри просит Египетскую футбольную ассоциацию предоставить ему план развития национальной команды.

Ранее сборную Египта возглавлял аргентинский специалист Эктор Купер, под руководством которого команда пробилась на чемпионат мира-2018, где потерпела три поражения и заняла четвертое место в группе A.

Сейчас 40-летний Анри является ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. В качестве игрока француз выступал за французский "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал" и испанскую "Барселону". В составе сборной Франции завоевал золотые медали чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).