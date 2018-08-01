Защитника "Барселоны" купил английский клуб

1 августа, 2018, 15:27

Французский защитник "Барселоны" Люка Динь перешел в английский "Эвертон"

Об этом сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

Соглашение с 25-летним чемпионом мира рассчитано до 2023 года, сумма трансфера составила 20 млн евро.

"Эвертон" - большой клуб с большой историей. Я хочу играть, побеждать и радовать фанатов качественным футболом", - сказал Динь, который в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах "Барселоны" и отметился двумя результативными передачами.

Также Динь выступал за французские "Лилль" и ПСЖ и итальянскую "Рому". В составе сборной Франции Люка Динь стал чемпионом мира.