Защитник сборной Хорватии перешел в "Интер"

1 августа, 2018, 10:30

Футболист сборной Хорватии и испанского "Атлетико" Шимье Врсалько перешел в итальянский "Интер"

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Врсалько будет играть и Италии на правах аренды, "Интер" имеет право выкупить 26-летнего футболиста после окончания соглашения.

"Наш клуб достиг соглашения с "Интером" - Шимье Врсалько осталось пройти медицинское обследование и оформить некоторые документы. Он два сезона защищал цвета нашего клуба, демонстрируя свой талант и преданность. Мы хотим пожелать ему удачи в новом этапе карьеры", - говорится в сообщении "Атлетико".

Врсалько перешел в "Атлетико" летом 2016 года с итальянского "Сассуоло". За это время он провел 54 матча, забил 1 мяч и сделал 7 голевых передач. В прошлом сезоне Врсалько вместе с командой выиграл Лигу Европы. В составе сборной Хорватии защитник завоевал серебряные медали чемпионата мира в России.