Защитник сборной Хорватии перешел в "Интер"
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Врсалько будет играть и Италии на правах аренды, "Интер" имеет право выкупить 26-летнего футболиста после окончания соглашения.
"Наш клуб достиг соглашения с "Интером" - Шимье Врсалько осталось пройти медицинское обследование и оформить некоторые документы. Он два сезона защищал цвета нашего клуба, демонстрируя свой талант и преданность. Мы хотим пожелать ему удачи в новом этапе карьеры", - говорится в сообщении "Атлетико".
Врсалько перешел в "Атлетико" летом 2016 года с итальянского "Сассуоло". За это время он провел 54 матча, забил 1 мяч и сделал 7 голевых передач. В прошлом сезоне Врсалько вместе с командой выиграл Лигу Европы. В составе сборной Хорватии защитник завоевал серебряные медали чемпионата мира в России.
- Ранее сообщалось об интересе "Атлеткио" к другому защитнику сборной Хорватии - Домагою Виды.
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