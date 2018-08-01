Иностранцы совершили разбой в Киеве и скрылись на Хмельнитчину

1 августа, 2018, 13:21

На Хмельнитчине задержали иностранцев, которые совершили разбойное нападение в столице на квартиру мужчины, с которым познакомились в интернете

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщении о разбое в полицию поступило на днях. Отмечалось, что в квартиру мужчины пришли злоумышленники, связали его и забрали вещи.

Двое иностранцев познакомились с потерпевшим через интернет и договорились о встрече. Злоумышленники зашли в его квартиру и, угрожая ножом, связали мужчину клейкой лентой. Потом забрали два ноутбука, мобильный телефон, деньги в национальной и иностранной валюте и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и очевидцев происшествия и установили, что нападавшие покинули столицу автомобилем. Ориентировка об их розыск сразу разослали по Украине. Благодаря помощи коллег из другой области подозреваемых задержали на территории области и доставили в Киев. Во время осмотра автомобиля нашли похищенные вещи и часть денег.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

26-летних иностранцев задержали. Им объявлено сообщение о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.