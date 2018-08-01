Игроки "Динамо" обратились к фанам перед матчем с "Шахтером"
1 августа, 2018, 10:49
Футболисты "Динамо" призвали болельщиков поддержать команду в матче против "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Футболисты "Динамо" просят болельщиков прийти в пятницу на НСК "Олимпийский" и поддержать команду. В ролике снялись игроки киевского клуба Никита Бурда, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Николай Шапаренко и Артем Беседин.
"Нам нужна ваша поддержка, постараемся вас порадовать хорошей игрой и результатом", - сказал Бурда.
- "Динамо" и "Шахтер" встретятся 3 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины.
- 21 июля в Одессе, в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.
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