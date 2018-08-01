Игроки "Динамо" обратились к фанам перед матчем с "Шахтером"

1 августа, 2018, 10:49

Футболисты "Динамо" призвали болельщиков поддержать команду в матче против "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Футболисты "Динамо" просят болельщиков прийти в пятницу на НСК "Олимпийский" и поддержать команду. В ролике снялись игроки киевского клуба Никита Бурда, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Николай Шапаренко и Артем Беседин.

"Нам нужна ваша поддержка, постараемся вас порадовать хорошей игрой и результатом", - сказал Бурда.