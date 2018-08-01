Янтарь на 400 тысяч грн: на Житомирщине изъяли партию драгоценных камней
1 августа, 2018, 14:21
На Житомирщине правоохранители изъяли более 6 килограммов янтаря во время обысков по местам его хранения и обработки
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что незаконно добытый янтарь обрабатывается в цехе, который находится в Олевске.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли станки для обработки янтаря, свыше 6 кг драгоценных камней и готовых изделий из него общей стоимостью свыше 400 тысяч гривен.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицией проводятся мероприятия, направленные на установление других фактов преступной деятельности фигурантов и иных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.
- Напомним, в начале июля в Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря - более 2 тоннами.
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