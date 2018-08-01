Янтарь на 400 тысяч грн: на Житомирщине изъяли партию драгоценных камней

1 августа, 2018, 14:21

На Житомирщине правоохранители изъяли более 6 килограммов янтаря во время обысков по местам его хранения и обработки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что незаконно добытый янтарь обрабатывается в цехе, который находится в Олевске.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли станки для обработки янтаря, свыше 6 кг драгоценных камней и готовых изделий из него общей стоимостью свыше 400 тысяч гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией проводятся мероприятия, направленные на установление других фактов преступной деятельности фигурантов и иных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.